Referendum Atac: Magi, su quorum valuteremo ricorso a Tar

- "Nel caso in cui il referendum non raggiungesse il quorum e il Comune insistesse nel dire che il quorum c'è, valuteremo di sottoporre la questione al Tar". Così Il deputato di più Europa e segretaria dei radicali italiani Riccardo Magi durante una conferenza stampa alla Camera dei Deputati sul referendum del prossimo 11 novembre per la liberalizzazione del Tpl romano. Come ha spiegato Magi infatti: "Il quorum di un terzo degli aventi diritto previsto dal vecchio statuto è stato cancellato dall'Assemblea capitolina con una modifica allo Statuto approvata il 31 gennaio scorso, lo stesso giorno in cui è stato indetto il referendum". "Per questa ragione - spiega Magi - la Raggi sostiene che per il nostro referendum vale ancora il vecchio Statuto. Secondo noi e secondo la giurisprudenza, invece, la modifica dello statuto che ha tolto il quorum vale anche per questo referendum perché fa fede la data del voto (posteriore alla modifica ndr) e non quella di indizione (contemporanea alla modifica ndr)".(xcol4)