Istat: Confcommercio su inflazione, pesano gli energetici

- L'Ufficio studi di Confcommercio commenta in una nota la rilevazione dell'inflazione diffusa oggi dall'Istituto nazionale di statistica e parla di "dato fortemente condizionato dalla dinamica relativa agli energetici regolamentati. Nel complesso, a una variazione congiunturale nulla ha corrisposto un aumento tendenziale dei prezzi dell'1,6 per cento, in accelerazione rispetto a settembre. Al netto delle componenti volatili, la variazione dei prezzi si mantiene su valori annui ancora inferiori all'1 per cento, confermando l'assenza di tensioni all'interno del sistema. L'inflazione italiana - conclude la nota - pur con le stesse caratteristiche, si mantiene, peraltro, su valori inferiori rispetto alla media dell'eurozona nella quale il dato generale si è attestato al 2,2 per cento e l'inflazione di fondo all'1,3 per cento".(Com)