Venezuela: crisi migranti, gruppo di Lima si riunisce per identificare nuove azioni congiunte

- I coordinatori del cosiddetto "gruppo di Lima", l'insieme dei paesi americani critici nei confronti del governo venezuelano di Nicolas Maduro, si incontrano oggi a Bogotà, capitale della Colombia, per portare avanti azioni decise nel passato e "identificare" nuove proposte per affrontare la crisi dei migranti. Lo ha detto il ministro degli Esteri colombiano Carlos Holmes Trujillo. "La riunione ha come obiettivo quello di dare seguito alle misure che sono state già stabilite dal gruppo e identificare nuove proposte da sottoporre ai membri", ha detto Trujillo nel corso di una conferenza stampa ripresa dai media colombiani. Il ministro ha ricordato che Bogotà continuerà ad appoggiare gli sforzi per rafforzare "una grande coalizione democratica internazionale" con azioni e iniziative congiunte pensate per "far recuperare al popolo venezuelano la democrazia e la libertà di eleggere liberamente i propri governanti". (segue) (Brb)