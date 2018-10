Venezuela: crisi migranti, gruppo di Lima si riunisce per identificare nuove azioni congiunte (2)

- Il gruppo - composto da Argentina, Brasile, Canada, Cile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, Messico, Panama, Paraguay, Perù e Santa Lucia - ha da ultimo presentato un documento approvato dal Coniglio per i diritti umani nelle Nazioni Unite. La risoluzione, formalizzata a margine dell'Assemblea generale Onu di fine settembre, esprimeva "preoccupazione" per le “gravi violazioni dei diritti umani in Venezuela e chiede al governo di Nicolas Maduro di accettare gli aiuti umanitari internazionali. Il testo era passato con 23 voti a favore, sette contrari e 17 astenuti: hanno votato contro Cuba, Egitto, Burundi, Repubblica democratica del Congo (Rdc), Pakistan, Cina e Venezuela. Nella risoluzione si chiede inoltre all’Alto commissario Michelle Bachelet di preparare un nuovo rapporto sulla situazione dei diritti umani nel paese. (segue) (Brb)