Venezuela: crisi migranti, gruppo di Lima si riunisce per identificare nuove azioni congiunte (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella giornata di ieri, il presidente del Perù Martin Vizcarra aveva segnalato che il gruppo mantiene ferma la sua idea di provare tutte le strade per risolvere l'emergenza dei migranti, escludendo però tassativamente la via della forza. "L'unica soluzione con la quale non siamo d'accordo è un intervento militare", aveva detto Vizcarra augurandosi di trovate un modo in cui "il Venezuela possa recuperare una democrazia reale". Ribadendo al tempo stesso la necessità di garantire accoglienza ai venezuelani in uscita dal paese. A settembre, il gruppo aveva diffuso un documento nel quale respingeva qualsiasi ipotesi di intervento militare. Al testo però mancavano le firme di tre paesi, tra cui la Colombia. "Non c'è stata identità totale nei termini della dichiarazione", spiegava Trujillo pur ribadendo l'unità di intenti e il sostanziale rifiuto della violenza. (segue) (Brb)