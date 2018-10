Venezuela: crisi migranti, gruppo di Lima si riunisce per identificare nuove azioni congiunte (4)

- Un episodio che è tornato nelle ultime ore al centro del dibattito regionale. Una fonte del governo colombiano rilanciata dal quotidiano brasiliano "Folha de S. Paulo" spiegava che la Colombia non aveva firmato era perché il presidente Ivan Duque non avrebbe scartato che una invasione militare sarebbe prima o poi stata messa sul tappeto. "Dovesse essere il presidente degli Stati uniti Donald Trump o Bolsonaro il primo a mettere piede in Venezuela per disarcionare Maduro, la Colombia lo seguirebbe senza timore", aveva detto il funzionario. il tema, segnalava la testata, sarebbe stato trattato dallo stesso Duque nel colloquio avuto con Jair Bolsonaro, poco dopo la vittoria alle elezioni presidenziali del Brasile. (segue) (Brb)