Venezuela: crisi migranti, gruppo di Lima si riunisce per identificare nuove azioni congiunte (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Se Bolsonaro si impegnasse a sconfiggere Maduro con un intervento militare, avrà l'appoggio della Colombia", segnalava "l'alto funzionario" del governo Duque. La stessa fonte segnalava che Cile e Argentina, comunque messi a parte del dialogo, "si sono mostrati più reticenti a scommettere su questa impostazione". Duque, che secondo il diplomatico la penserebbe in questo senso allo stesso modo dell'ex presidente e "padrino" politico Alvaro Uribe, sarebbe propenso comunque a pensare che nel caso di un'azione militare portata avanti da Brasile, Colombia ed eventualmente dagli Stati unti, prima o poi anche Buenos Aires e Santiago troverebbero il modo di unirsi. "La regione non può più sopportare l'aggravarsi della diaspora venezuelana". Una versione contestata in toto dal governo colombiano. In una nota diffusa dal ministero degli Esteri, Bogotà "si permette di respingere" la versione offerta dal quotidiano ricordando che - "come ripetutamente detto" dal presidente Ivan Duque - il paese "porta avanti una tradizioni non bellicista e cerca, partendo da azioni politiche e diplomatiche regionali e multilaterali, di contribuire a creare le condizioni perché, prima o poi, il popolo del Venezuela possa vivere nuovamente in democrazia e libertà". (segue) (Brb)