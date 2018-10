Venezuela: crisi migranti, gruppo di Lima si riunisce per identificare nuove azioni congiunte (6)

- Nella giornata di lunedì, lo stesso Bolsonaro aveva smentito ogni ipotesi di un intervento militare a Caracas, pur riconoscendo "le serie difficoltà" causate dalla "dittatura" di Maduro. "Il Brasile cercherà sempre di trovare la via pacifica per risolvere questo problema", ha detto il presidente eletto in una intervista a "Tv record". Bolsonaro ha detto che nei diversi colloqui avuti con "autorità di altri paesi" è "entrato il tema del Venezuela" ed è stato chiesto al Brasile di partecipare in "in un modo o in un altro per risolvere questo problema. Ma in fin dei conti sono cittadini, sono nostri fratelli che stanno vivendo serissime difficoltà con la dittatura di Maduro", ha detto il leader conservatore senza rivelare da dove arrivassero le richieste. Il tema, ha quindi assicurato, non è stato evocato nel corso del "colloquio protocollare" avuto con Duque dopo l'elezione. (segue) (Brb)