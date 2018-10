Venezuela: crisi migranti, gruppo di Lima si riunisce per identificare nuove azioni congiunte (8)

- La ricostruzione dell'intera vicenda è però oggetto di una serrata critica da parte del governo venezuelano. Nel suo intervento davanti all'assemblea generale Onu il presidente Maduro ha dichiarato che la crisi migratoria venezuelana è stata fabbricata per giustificare un intervento militare in Venezuela. Caracas, ha detto il capo dello stato, “è stata esposta a un attacco mediatico permanente da parte degli Stati Uniti”. Un espediente “per giustificare un intervento internazionale, un intervento militare contro il nostro paese”, ha dichiarato Maduro, che ha denunciato il tentativo di usare il Venezuela lo “stesso schema usato in Iraq con le armi di distruzione di massa”. Al tempo stesso, Caracas contrasta le dimensioni del fenomeno, denuncia le "falsità" che avrebbero portato i venezuelani a lasciare il paese, salvo pentirsene, e rivendica proprie cifre sull'accoglienza di migranti, specie dalla Colombia: circa sei milioni di persone, contro i sono circa 900.000 colombiani in territorio venezuelano denunciati dal servizio migrazione di Bogotà. (Brb)