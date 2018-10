Farnesina: sottosegretario Merlo a Conferenza consoli italiani, rafforzare servizi per cittadini all'estero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È necessario rafforzare l’efficienza in tutte le pratiche che rientrano nella fornitura di servizi consolari; è importate che i cittadini italiani, entrando in un consolato, "si sentano a casa e al sicuro". Lo ha dichiarato Ricardo Antonio Merlo, sottosegretario di Stato al ministero degli Esteri, dopo l’intervento del capo della diplomazia italiana, Enzo Moavero Milanesi, alla seconda giornata della Conferenza dei Consoli italiani nel mondo, svoltasi oggi presso la Farnesina a Roma. L’evento ha preso il via ieri mattina al Quirinale, con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che ha accolto i rappresentanti delle nostre cancellerie consolari all’estero. Il senatore si è detto d’accordo con le dichiarazioni rilasciate da Moavero sulla necessità di organizzare più spesso riunioni di questo tipo e sull’importanza del ruolo del console, sottolineando quanto sia cruciale rafforzare l’efficienza in tutte le pratiche che rientrano nella fornitura di servizi consolari. (segue) (Res)