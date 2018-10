Farnesina: sottosegretario Merlo a Conferenza consoli italiani, rafforzare servizi per cittadini all'estero (2)

- Il segretario di Stato ha poi parlato delle discussioni in corso sulla riforma del voto all’estero, tesa alla facilitazione delle procedure e al rafforzamento della loro trasparenza. “Ci sono varie proposte in corso di valutazione per il cambiamento delle modalità di voto all’estero: una è l’inversione dell’opzione, che consiste nella registrazione degli elettori che dichiarano di voler andare al voto; un’altra è rappresentata dal voto elettronico, una proposta che è stata spinta soprattutto dal Movimento 5 stelle, o l’organizzazione dello spoglio in quattro diverse città italiane”, ha dichiarato Merlo, senza sbilanciarsi invece riguardo alla possibilità dell’eliminazione del voto per corrispondenza. (Res)