Aeroporti: Enac, 1,750 mld investimenti su Fiumicino realizzati entro 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sul portale dell’Enac, nella sezione 'Pubblicazioni', è stato pubblicato il Report 'Stato degli investimenti infrastrutturali per gli aeroporti nazionali' con gli aggiornamenti relativi agli investimenti del primo semestre 2018 effettuati dalle società di gestione degli aeroporti italiani per i quali è stato sottoscritto il Contratto di Programma o è stato approvato il piano quadriennale degli interventi". Lo comunica Enac in una nota."Il documento pubblicato sul portale - prosegue la nota - fa parte di una serie di Report periodici che l’Enac mette a disposizione delle istituzioni, degli stakeholder e dei cittadini come contributo informativo in merito alle opere realizzate e in corso di realizzazione sulla rete aeroportuale. Come emerge dal Report, nel periodo tra il 2015 e il 2021 sono previsti investimenti di oltre 4 miliardi di euro. In particolare, a partire dal 2017 ed entro il 2021, dovrebbero essere realizzati investimenti per 1 miliardo e 750 milioni di euro sull’Aeroporto di Roma Fiumicino, a conferma del ruolo strategico svolto da questo scalo in ambito nazionale, ruolo consolidato anche a livello internazionale (+4,8% di crescita passeggeri). Nello stesso periodo sono previsti investimenti per 575 milioni di euro circa sull’Aeroporto di Venezia Tessera, che conferma una forte crescita del traffico passeggeri (+6,8% rispetto al 2017). Si segnalano anche gli investimenti programmati sull’Aeroporto di Milano Linate, 316 milioni circa, e Milano Malpensa con 265 milioni circa per il periodo 2016-2020 (+11%di crescita passeggeri). (segue) (Com)