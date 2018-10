Aeroporti: Enac, 1,750 mld investimenti su Fiumicino realizzati entro 2021 (2)

- Da una visione complessiva dei dati e delle analisi condotte nel report, emerge un moderato avanzamento degli investimenti nel primo semestre del 2018, continuando il trend già evidenziato per il 2017 della concentrazione degli investimenti sui tre aeroporti dotati di contratti di programma in deroga, ovvero Roma Fiumicino, Venezia Tessera e Milano Malpensa, a ulteriore riprova della validità degli strumenti derivanti dal Contratto di Programma che hanno determinato maggior investimenti a beneficio dei passeggeri e del sistema. Per quanto attiene allo scenario complessivo nazionale si evidenzia che, rispetto ad una previsione di investimenti per 938 milioni di euro per l’intera annualità del 2018, il livello di spesa effettiva nel primo semestre ha raggiunto i 220 milioni di euro. In termini percentuali, quindi, per i primi sei mesi del 2018 il rapporto tra realizzato e pianificato è risultato pari al 23% rispetto all’intera annualità. Nel corso primo semestre 2018, inoltre, sono state sostanzialmente concluse positivamente diverse procedure di conformità urbanistica e di Via sui Master Plan degli aeroporti di Bologna, Linate e Taranto ove è prevista anche la realizzazione di uno spazioporto per voli suborbitali. La conclusione di tali procedure consente di realizzare direttamente le opere, facilitando nei prossimi anni il raggiungimento dei target di spesa pianificati. (segue) (Com)