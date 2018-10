Infrastrutture: Coltorti (M5s) su Tav, nostro unico faro è benessere collettività

- Mauro Coltorti, senatore del Movimento cinque stelle e presidente della commissione Lavori pubblici di palazzo Madama, sottolinea in una nota che "come ha ribadito stamattina il ministro Di Maio, non c'è nessuna intenzione di togliere neanche un euro né alla città di Torino né tantomeno al Piemonte: a dimostrarlo c'è l'impegno del governo alla valorizzazione infrastrutturale della Regione, a prescindere dalla Tav. Sulle grandi opere, compresa la Torino-Lione, la nostra posizione è sempre stata chiara: siccome sono soldi dei cittadini, per andare avanti serve che siano utili. Certamente non da oggi - prosegue Coltorti - il Movimento cinque stelle è contrario alla Tav ma, visto che c'è un contratto e va rispettato, aspettiamo l'analisi costi-benefici che sarà pronta entro fine anno. Perciò il nostro non è un 'no' ideologico: l'unico faro è il benessere della collettività e non di chi, in primis i vecchi partiti, in questi anni ha messo davanti a tutto gli interessi di pochi", conclude. (Com)