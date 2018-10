Tunisia: ex portavoce ministero dell'Interno, attentati proseguiranno per 30 o 40 anni

- La Tunisia farebbe meglio ad abituarsi agli attentati terroristici perché potrebbero continuare a colpire il paese per i prossimi 30 o 40 anni: lo ha detto l'ex portavoce del ministero dell'Interno, Hichem Meddeb, commentando l'attentato suicida sull'Avenue Habib Bourguiba del 29 ottobre scorso, quando una donna kamikaze si è fatta esplodere causando almeno 20 feriti. “Questo attacco non sarà l'unico e le operazioni terroristiche continueranno nel paese per i prossimi 30 o 40 anni, nonostante gli sforzi compiuti", ha detto Meddeb all'emittente televisiva privata “El Hiwar Ettounsi”. Secondo l'ex portavoce del ministero dell'Interno, "la semplicità della fabbricazione degli ordigni e l'accessibilità dei materiali" rendono estremamente facile la pianificazione di attentati. “Oggi c'è una nuova tecnologia che ha fatto sì che i terroristi non abbiano più bisogno di esplosivi militari sofisticati e inaccessibili", ha detto ancora Meddeb, invitando i tunisini a non farsi “prendere del panico” e a vivere “con leggerezza” in questo nuovo scenario. (Tut)