Maltempo: Baglio-Piccolo (Pd), mezzo milione speso per emergenza, con quali fondi?

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Mezzo milione di euro spesi per pulire la città da rami caduti e alberi pericolanti. L'assessora Montanari ha detto che tanto è costata l'ultima ondata di maltempo a Roma Capitale. Cifre considerevoli spese in extremis - ma con quali fondi di bilancio e quali procedure? - che sono il segno tangibile di come manchi prevenzione e programmazione. Ora a poche ore dall'arrivo di una nuova perturbazione, che rischia di allagare strade e tombini, in città dovrebbero vedersi squadre al lavoro per raccogliere le foglie. Lasciate a ostruire tombini e caditoie aumentano infatti il rischio allagamenti. Invece tutto è fermo. Le ultime gare operative per il verde sono state quelle del centrosinistra, ma da qualche mese non si fanno interventi perché non sono andati a buon fine nuove gare e appalti. Tutto mentre gli assessori all'Ambiente e al Bilancio giocano con i conti di Ama, si rinvia ancora il termine per la gara a doppio oggetto e la responsabile del dipartimento Ambiente si assenta per ferie nei giorni più brutti del 2018. Come dice la Sindaca? Che vanno 'Avanti a testa alta...'. Stiamo tranquilli, allora, perché qualcuno di loro almeno si accorgerà se stanno cadendo rami!". Così in una nota le consigliere capitoline del Pd Valeria Baglio e Ilaria Piccolo. (Com)