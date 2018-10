Ue: Tria, governo non intende uscire in alcun modo dall'euro e dall'Europa

- Un intervento articolato, quello del ministro dell'Economia e delle Finanze, Giovanni Tria, in occasione della 94esima edizione della Giornata mondiale del Risparmio, organizzata a Roma dall'Acri, l'organizzazione che rappresenta le Casse di Risparmio Spa e le Fondazioni di origine bancaria. Un discorso durante il quale l'esponente dell'esecutivo ha assicurato che "in nessun modo, il governo intende uscire dall'euro e dall'Europa. E non è mai accaduto che la deviazione dalle regole fiscali europee abbia messo in discussione la volontà di appartenenza dei paesi" alla moneta unica. (Rin)