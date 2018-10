Infrastrutture: Toninelli, con Rfi al lavoro per potenziare collegamento ferroviario porti

- Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, intervenendo all'assemblea annuale di Confitarma, si è soffermato sul tema del collegamento ferroviario dei porti e ha sottolineato: "Si tratta di un aspetto che consideriamo strategico per efficientare i nostri porti e abbiamo deciso quindi di condividere una politica con Rfi che ci porterà a individuare e coordinare insieme le scelte di intervento sui collegamenti di ultimo miglio ferroviario". Per poi spiegare: "In particolare, stiamo lavorando sul potenziamento di tutti i collegamenti della rete ferroviaria nazionale alle aree con interporti, terminal ferroviari, piattaforme logistiche e raccordi industriali in grado di incidere sull'efficienza dei processi di ingresso/uscita dai terminal. Siamo molto soddisfatti - ha poi aggiunto - delle risorse ulteriori messe a disposizione per queste finalità nel Contratto di Programma 2017-2021". (Rin)