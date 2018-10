Infrastrutture: Di Maio, su Tav fa fede contratto governo

- Il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, ha ribadito in diretta Facebook dalla regione Piemonte, che "sulla Tav fa fede ciò che c’è scritto sul contratto di governo". Il capo politico del Movimento cinque stelle si è detto "molto tranquillo" in quanto proprio la città di Torino può "testimoniare che da sempre il Movimento è stato critico verso questa infrastruttura". Di Maio ha poi aggiunto: "Nella contrattazione del contratto di governo con la Lega abbiamo inserito la ridiscussione del progetto Tav. Tengo a dire – ha infine puntualizzato - che la nostra intenzione non è portare via investimenti da Torino, ma cominciare a spendere soldi per fare opere e non fare opere per spendere soldi". (Rin)