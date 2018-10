Referendum Atac: da Radicali appello a neo direttori Tg Rai, ne parlino

- "Mancano dieci giorni al voto, chiediamo che in questi ultimi dieci giorni ci sia un'informazione pubblica sul referendum''. È questo l'appello ai nuovi direttori dei Tg Rai lanciato dal segretario dei radicali italiani e deputato di +Europa Riccardo Magi, in una conferenza stampa alla Camera dei Deputati in vista del Referendum per la liberalizzazione del trasporto pubblico di Roma che si svolgerà il prossimo 11 novembre."I mali di Roma - ha proseguito Magi - ormai sono un genere televisivo e il capitolo Atac e del trasporto pubblico è centrale. Incredibilmente nelle ultime settimane nemmeno un secondo nei talk show è stato dedicato al referendum'".Il segretario di Radicali Italiani ha poi detto:" In ballo c'è il diritto di voto di due milioni e mezzo di cittadini della Capitale d'Italia. Tra pochi giorni si terrà un referendum centrale per la vita della città eppure pochissimi sono a conoscenza del fatto che possono esercitare il diritto di voto. Su 10 persone solo una o due sanno dell'esistenza di questo referendum, ma non sanno che devono votare nei seggi dove normalmente si vota, pensano di venire ad un nostro gazebo". "È una cosa grave e scandalosa, dimostra che i cittadini non sono stati raggiunti da alcuni comunicazione istituzionale'', ha concluso Magi.(xcol4)