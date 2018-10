Viaggio memoria: Figliomeni (Fd'I), per non dimenticare

- “Ricorre tra pochi giorni l’appuntamento relativo al “Viaggio della Memoria” organizzato da Roma Capitale in collaborazione con la Comunità Ebraica di Roma e con la Fondazione Museo della Shoah, che dal 4 al 7 novembre porterà gli studenti romani, oltre 100 ragazzi di ben 29 istituti scolastici, a visitare i luoghi che sono stati protagonisti dell’orrore della Shoah. Una pagina triste della storia moderna, senza precedenti, che ha cambiato radicalmente la storia mondiale". Lo dichiara in una notaFrancesco Figliomeni, consigliere capitolino di Fratelli d’Italia e vice presidente dell’Assemblea capitolina."Partecipare a questo viaggio insieme ai ragazzi è per me motivo di orgoglio - aggiunge Figliomeni - perché proprio le giovani generazioni sono in grado di apprendere al meglio i processi che sono alla base della nostra storia, scevri da preconcetti che potrebbero falsare la loro visione. Il viaggio parte da Cracovia in Polonia con una visita al Ghetto Nazista e al quartiere ebraico Kazimierz, per proseguire con la visita dei campi di sterminio di Auschwitz e di Birkenau dove ci saranno dei momenti commemorativi per finire con il campo di concentramento di Neuengamme ad Amburgo in Germania, dove 20 bambini di religione ebraica, sottoposti ad esperimenti medici, vennero brutalmente uccisi. Guardare alla storia del passato per costruire un futuro consapevole. Per non dimenticare”. (Com)