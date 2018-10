Cgil: Landini, ho accettato la proposta di candidarmi alla segreteria, ma non ci ho dormito la notte

- Maurizio Landini, alla fine di un lungo intervento al IX Congresso della Camera del Lavoro Metropolitana di Milano, ha rotto il silenzio e, parlando dell'indicazione avanzata da Susanna Camusso come suo successore alla segreteria nazionale, ha spiegato di "aver accettato e mi sono messo a disposizione di questa proposta". "Sarebbe ipocrita non affrontare il tema", ha spiegato Landini. "Io sono stato d'accordo con il percorso intrapreso, non perché sapevo che cosa avrebbe detto il segretario generale, ma perché pensavo che fosse una cosa utile per la nostra organizzazione. E lo considero ancora una cosa importante", ha precisato il numero uno della Fiom. A chi gli ha rimproverato poca chiarezza nella volontà di candidarsi, Landini ha replicato: "A me la Cgil ha insegnato a comportarmi in un certo modo e nella mia esperienza sindacale io non mi sono mai candidato a nulla, perché provengo da quella scuola per cui devi essere a servizio dell'organizzazione". "Non voglio fare neanche però - ha aggiunto poco dopo - quello a cui non interessa niente, non prendiamoci in giro". "Quando Susanna Camuso nella segreteria ha informato di questa proposta - lo dico con onestà e non mi nascondo - i primi cinque minuti sono stato felice, ma poi quella notte lì non ho dormito", ha confessato, aggiungendo: "È chiaro a tutti che la Cgil o è collettiva o non è. È la nostra forza". "E si è sempre potuto discutere e dire quello che si pensa. Non raccontiamoci cose che non esistono", ha ammonito. "In questo senso - ha concluso - io ho accettato e mi sono messo a disposizione di questa proposta, ben sapendo che si deve affrontare la questione. E proprio perché la proposta non è una proposta univoca, ma una proposta che mette assieme tante cose, io credo che il comitato direttivo possa affrontare tutta questa discussione". "Non ci sono cose personali che vengono prima dell'interesse generale di questa organizzazione", ha poi aggiunto e riprendendo un intervento di Susanna Camusso, di fronte a lui nella prima fila, ha detto: "Volersi bene è la nostra forza. E proprio perché siamo persone intelligenti e ci vogliamo bene, io credo che saremo in grado di mandare un messaggio forte a tutto il Paese". (Rem)