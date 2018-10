Germania: a ottobre, tasso di disoccupazione a minimo storico 4,9 per cento

- A ottobre, il tasso di disoccupazione della Germania è sceso al 4,9 per cento, attestandosi al di sotto della soglia del 5 per cento per la prima volta dalla riunificazione del paese. Secondo quanto reso noto dall'Agenzia federale per l'occupazione, i disoccupati tedeschi sono oggi 2,2 milioni, 53 mila in meno rispetto allo scorso mese di settembre. Su base annua, i disoccupati sono diminuiti di 185 mila unità. A ottobre, la sottoccupazione coinvolge 3,1 milioni di persone, con un declino destagionalizzato di 9 mila unità rispetto al mese scorso. Infine, il numero di occupati ha raggiunto un nuovo massimo storico a settembre, pari a 45 milioni. (Geb)