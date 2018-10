Romania: missione Fmi prossima settimana a Bucarest, previsti incontri con autorità, imprenditori ed esponenti società civile

- Una missione del Fondo monetario Internazionale (Fmi) arriverà la prossima settimana a Bucarest per incontri con autorità, imprenditori ed esponenti della società civile. E' quanto annunciato dal rappresentante dell'Fmi per la Romania e la Bulgaria, Alejandro Hajdenberg, citato dall'agenzia di stampa romena "Agerpres". Si tratta del quadro macroeconomico, della preparazione della manovra finanziaria per l'anno prossimo, nonchè dei progressi ottenuti nell'attuazione delle riforme strutturali. Hajdenberg ha annunciato che le previsioni per il corrente anno indicano una crescita economica del 4 per cento, inferiore a quella del 2017. Hajdenberg ha precisato che il Fondo anticipa per la Romania una riduzione dell'inflazione fino al 3,5 per cento per la fine dell'anno e un deficit di bilancio pari a 3,6 per cento del Pil. (segue) (Rob)