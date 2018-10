Romania: missione Fmi prossima settimana a Bucarest, previsti incontri con autorità, imprenditori ed esponenti società civile (3)

- "L'economia della Romania è cresciuta del 6,9 per cento nel 2017 a causa del forte stimolo fiscale e della forte domanda esterna. La crescita scenderà al 4 per cento nel 2018 e continuerà a diminuire fino al 3,4 per cento nel 2019, mentre gli incentivi rallentano", si leggeva nell'ultimo rapporto World Economic Outlook. Il rappresentante permanente del Fmi in Romania, Alejandro Hajdenberg, ha messo in guardia fin dall'inizio di settembre sul fatto che il Fondo monetario internazionale stava considerando di modificare la sua previsione di crescita economica per la Romania quest'anno dal 5,1 al 4-4,5 per cento. Per quanto riguarda l'andamento dei prezzi al consumo in Romania quest'anno, le stime dell'istituzione finanziaria internazionale sono state lasciate invariate, con una crescita media annua del 4,7 per cento, ma sono state riviste al ribasso per il 2019, quando il ritmo di crescita dei prezzi potrebbe scendere fino al 2,7 per cento rispetto al 3,1 per cento previsto in primavera.In confronto, nel 2017 la Romania ha registrato un'inflazione media annua dell'1,3 per cento. (segue) (Rob)