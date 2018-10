Comune: Giro (FI), se Giorgia Meloni è così incerta mi candido io

- "Se Giorgia è così incerta mi candido io. Naturalmente lo dico con una punta di ironia, ma non troppo. A Roma Forza Italia c'è. Abbiamo sbagliato nel 2016? Non lo so. Inutile rivangare. C'era Guido Bertolaso in campo. Noi credevamo in quella candidatura . Alle 'gazebarie' hanno votato anche molti esponenti, iscritti e militanti di Fratelli d'Italia. Qualcuno che poi ha deciso di abbandonare quella candidatura si era già fatto qualche passeggiata con Guido ai mercati rionali. Quindi inutile ora recriminare. Posso solo dire che ora sarebbe un errore a Roma girare il film 'Una poltrona per due' perché c'è anche Forza Italia e noi siamo pronti a fare la nostra parte. E non illudiamoci: i nostri avversari sono ancora temibili". Così in una nota Francesco Giro, senatore FI. (Com)