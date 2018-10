Difesa: Marina militare, iniziata a Taranto esercitazione di ricerca e soccorso di sottomarini sinistrati

- E’ in corso di svolgimento fino al 9 novembre 2018, nelle acque prospicienti Ginosa Marina nel Golfo di Taranto, l’esercitazione Submarine Escape Rescue Exercise 2018 (Smerex 2018) per la ricerca, soccorso e fuoriuscita da sommergibile sinistrato. Secondo quanto riferito dalla Marina militare con un comunicato, l’obiettivo dell’esercitazione è quello di testare la catena di allarme ed il sistema nazionale di ricerca e soccorso basato sul sistema satellitare impiegato normalmente per la ricerca e la localizzazione di navi in difficoltà denominato Cospas-Sarsat, verificando il corretto svolgimento di tutte le procedure per trarre in salvo l’equipaggio di un sottomarino posato sul fondo a seguito di un’avaria. Quest’anno l’esercitazione avrà un carattere internazionale e vedrà la partecipazione del sottomarino greco Matrozos, della classe U214, del personale dell’Ismerlo (International submarine escape and Rescue liaison office) e, per la Marina militare, del sommergibile Romei, classe Todaro tipo U212A. (segue) (Com)