Difesa: Marina militare, iniziata a Taranto esercitazione di ricerca e soccorso di sottomarini sinistrati (2)

- Il ruolo di soccorritore è affidato alla nave di salvataggio e soccorso sommergibili Anteo della Marina militare italiana che imbarca, tra gli altri sistemi di ricerca e soccorso, un minisommergibile Srv 300. Alle varie fasi dell’esercitazione partecipa il nucleo di pronto intervento aviolanciato Spag (Submarine Parachute Assistant Group) del Gruppo operativo subacquei (Gos), sostenuto dallo Smerat (Submarine Escape and Assistance Group) del Comando subacquei ed incursori (Combusin) di La Spezia. Il soccorso ai sommergibili svolto dal Combusin, vera e propria eccellenza in campo subacqueo del nostro Paese riconosciuta anche all’estero, è una peculiarità unica nel contesto delle Marine del Mediterraneo e rientra nell’ambito delle molteplici capacità che la Marina militare pone al servizio della collettività nell’ambiente marino. (segue) (Com)