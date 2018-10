Infrastrutture: Toninelli, su trasporto marittimo numeri positivi da consolidare, ora salto qualità su competitività

- Il ministro delle infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, intervenendo a Confitarma, davanti alla platea degli armatori ha sottolineato come il trasporto marittimo in Italia presenti "numeri positivi che dobbiamo consolidare, mentre stiamo recuperando su alcuni ritardi storici". Per poi rimarcare: "Ora però è il momento del salto di qualità in termini di efficienza e competitività con alcune misure importanti che vi mettano in condizione di correre di più e meglio senza che lo Stato costituisca per voi un ostacolo. E da questo punto di vista - ha aggiunto Toninelli, richiamandosi alle parole del presidente di Confitarma Mario Mattioli - colgo con grande favore la sua proposta, presidente Mattioli, di lavorare insieme fin da subito per sburocratizzare, semplificare, snellire e migliorare norme e procedure che vincolano lo sviluppo della nostra bandiera".(Rin)