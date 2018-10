Rifiuti: Nanni (IC), Raggi fa gioco dell'oca e si riparte da cassonetti

- "Ormai il fallimento di questa amministrazione è certificato. Dopo anni di fatica per aumentare la percentuale di raccolta differenziata, infatti, si torna ai cassonetti". Così in una nota Dario Nanni, coordinatore di Italia in Comune per Roma e Provincia. "Proprio ieri durante la nostra conferenza stampa in Campidoglio ricordavamo le attività che andrebbero svolte per migliorare il servizio di raccolta è smaltimento e dunque la qualità della vita dei cittadini romani. Tra queste abbiamo menzionato il fatto di effettuare la raccolta differenziata ovunque e non a macchia di leopardo come avviene oggi, disincentivando il riciclo dei rifiuti", osserva Nanni."La giunta Raggi invece di aumentare la raccolta differenziata e riciclare i prodotti, come al gioco dell'oca ha deciso di ripartire dal via, o meglio dai cassonetti - continua Nanni - È notizia di questi giorni che verranno riposizionati i cassonetti in diverse parti della città, soprattutto in periferia. Tra l'altro questa scelta contraddice quanto detto dal Movimento 5 Stelle quando era all'opposizione e durante l'ultima campagna elettorale, in cui si considerava la raccolta differenziata una delle pratiche basilari per migliorare la gestione del ciclo dei rifiuti e di conseguenza il riciclo degli stessi". Ma ormai, conclude Nanni "il fatto che dicano l'esatto opposto di quello che dicevano prima delle elezioni non fa più notizia, vista la retromarcia che hanno fatto sulla Tap e sulla Tav, a livello nazionale, e su Rocca Cencia a livello locale". (Com)