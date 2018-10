Referendum Atac: da Radicali appello a neo direttori Tg Rai, ne parlino (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I radicali non si limitano a chiedere che siano i Tg e i talk show a parlare del referendum, ma fanno un appello anche alle celebrità che vivono in città. "I social - ha detto durante la conferenza stampa il segretario di Radicali Roma, Simone Sapienza - sono pieni di attori e cantanti che si lamentano dello stato in cui versa la città. Bene e allora venite fuori e fate un appello al voto per il referendum sulla liberalizzazione del Tpl romano del prossimo 11 novembre. Dite ai cittadine che si vota e se l'avete esprimete anche la vostra posizione". "Altrimenti dovremmo pensare che non prendete l'autobus e non vi interessa così tanto della città", ha concluso Sapienza. (xcol4)