M5s: Di Maio, eletti rispondono a contratto governo, si assumano responsabilità

- Il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, ha chiarito in diretta Facebook dalla regione Piemonte, che nell'assemblea congiunta del Movimento "non è prevista nessuna espulsione". Con riferimento all'annuncio fatto ieri da alcuni parlamentari M5s di non voler dare voto favorevole al decreto Sicurezza, il capo politico pentastellato ha puntualizzato: "Ho detto chiaramente in questi giorni e sempre che nel Movimento cinque stelle che c’è una linea, c’è un programma e, in questo caso, la novità è che c’è un contratto di governo. Quel contratto di governo si traduce - ha aggiunto Di Maio - in determinati leggi e decreti che dobbiamo votare. Chi non le vota se ne assume la responsabilità" . (Rin)