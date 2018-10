Lavoro: Martina, disoccupazione risale, ecco effetti decreto Di Maio

- Il segretario dimissionario del Partito democratico, Maurizio Martina, dopo la diffusione dei dati Istat sulla disoccupazione, affida a Twitter la sua riflessione e scrive: "A settembre la disoccupazione risale al 10,1 per cento, al 31,6 per cento tra i giovani. 34 mila occupati in meno rispetto ad agosto. Ecco gli effetti del decreto Di Maio, altro che dignità. Ladri di futuro". (Rin)