Polonia: inflazione si attesta all'1,7 per cento in ottobre

- L'inflazione in Polonia ha registrato una crescita dell'1,7 per cento su base annua in ottobre. Lo riferiscono le stime dell'Ufficio centrale di statistica del paese (Gus) diffuse dal il sito dell'emittente radiofonica pubblica polacca "Polskie Radio". A settembre, i prezzi dei beni di consumo e dei servizi in Polonia sono aumentati dell'1,9 per cento rispetto allo stesso mese del 2017. Ad agosto, giugno e luglio l'inflazione ha registrato un tasso di crescita del 2 per cento. Il governo della Polonia ha approvato il mese scorso il bilancio pubblico per il 2019 che prevede un'economia in crescita del 3,8 per cento, con un'inflazione al 2,3 per cento. (Res)