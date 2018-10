Medio Oriente: per la prima volta Israele nomina una donna a capo della missione diplomatica in Egitto

- Per la prima volta, il ministero degli Esteri israeliano ha nominato una donna come ambasciatore in Egitto. Amira Oron, che in precedenza aveva prestato servizio come incaricata d'affari di Israele ad Ankara, in Turchia, ha servito come diplomatica israeliana di alto rango dal 2010 fino al 2015, quando la Turchia aveva espulso l'ambasciatore israeliano dopo l'incidente della flottiglia Mavi Marmara. In precedenza, riferisce l'agenzia israeliana indipendente "Jns", ha anche lavorato come vice portavoce e capo del Dipartimento dei media arabi al ministero. Sostituirà David Govrin, che ha ricoperto la carica dal 2016. Altre tre donne sono state nominate ieri dal ministero: Rodica Radia-Gordan, che sarà ambasciatore a Madrid, in Spagna; Orly Gil, che sarà ambasciatore a Riga, in Lettonia; e Marina Rosenberg, che sarà ambasciatore a Santiago, in Cile. Radian-Gordon è attualmente vice direttore generale del ministero per l’Europa occidentale, e in precedenza ha prestato servizio a Bucarest e Città del Messico. La Gil ha prestato servizio in Nepal e come console generale per Israele a Chicago. La Rosenberg era stata in precedenza consigliere politico a Berlino. Gli altri movimenti diplomatici includono Yoram Elron da vice direttore generale dell'Africa alla carica di ambasciatore a Sofia, in Bulgaria; Boaz Moda'i, ex ambasciatore a Dublino, in Irlanda, capo missione a Bratislava, in Slovacchia; Alex Ben-Zvi, vice direttore generale per l'Eurasia, sarà ambasciatore a Varsavia, in Polonia; e Ran Gidor, attuale ambasciatore israeliano in Camerun, che si trasferirà a Tbilisi, in Georgia.(Res)