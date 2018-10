Ferrara: domenica al Teatro Cavallerizza va in scena in prima italiana "We are Monchichi"

- "We are Monchichi" - che il festival Aperto porta domenica 4 novembre, ore 18.00 al Teatro Cavallerizza, in prima italiana - parte dalla creazione caposaldo del duo Wang/Ramirez, Monchichi, presentata in 20 diversi paesi e con oltre 100 rappresentazioni, dove veniva tracciato il ritratto di una generazione nuova, urbana, in movimento, interculturale. We are Monchichi rappresenta l'inizio di una nuova avventura: una nuova coppia danzatori, nuove vite, nuovi viaggi, nuove facce, che ci raccontano però la stessa storia, l'unica davvero importante per noi: una storia d'amore. Uno spettacolo poetico e allo stesso tempo politico, che si colloca tra danza e teatro, e dove i pensieri si sommano ai movimenti, lo humor supera la grazia, le radici si uniscono ad altre radici per creare e fondersi in un nuovo, avvolgente testo. (Ren)