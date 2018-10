Bulgaria-Azerbaigian: ministro Esteri Mammadyarov incontra presidente parlamento Karayancheva, focus su relazioni bilaterali

- Il ministro degli Esteri azerbaigiano Elmar Mammadyarov accompagnato da una delegazione ha incontrato oggi, nell’ambito della visita in Bulgaria, il presidente del parlamento di Sofia, Tsveta Karayancheva. Secondo quanto riferito dal ministero degli Esteri azerbaigiano, le due parti hanno espresso soddisfazione per lo sviluppo delle relazioni tra i due paesi che si basano su una partnership strategica. In questo contesto, si legge nel comunicato, è stata sottolineata l'importanza della Dichiarazione congiunta sul partenariato strategico tra l’Azerbaigian e la Bulgaria, firmata a Sofia il 4 marzo 2015 durante la visita ufficiale del presidente azerbaigiano, Ilham Aliyev. Il presidente dell'Assemblea nazionale bulgara ha ricordato con piacere la sua visita in Azerbaigian nel settembre 2018, con l'obiettivo di partecipare alla cerimonia per il centenario del parlamento azerbaigiano. (segue) (Res)