Bulgaria-Azerbaigian: ministro Esteri Mammadyarov incontra presidente parlamento Karayancheva, focus su relazioni bilaterali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le parti hanno apprezzato le attività dei gruppi interparlamentari di amicizia nel promuovere lo sviluppo della cooperazione tra i paesi e scambiato opinioni sui progetti energetici e dei trasporti, attuati su niziativa e con la partecipazione dell'Azerbaigian, così come il coinvolgimento delle aziende bulgare in questi progetti. Inoltre, le parti hanno sottolineato che questi progetti hanno un enorme potenziale dal punto di vista dello sviluppo dei legami economici tra i due paesi e sottolineato la necessità di continuare le attività in questo campo. Durante la riunione, le parti hanno anche scambiato opinioni su altre questioni di reciproco interesse. (segue) (Res)