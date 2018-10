Cinema: Fico ricorda Fellini, sua scomparsa ha lasciato vuoto incolmabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Camera, Roberto Fico, ricorda in un post su Facebook i 25 anni dalla scomparsa del regista Federico Fellini e scrive: "Venticinque anni fa ci lasciava Federico Fellini. Voglio ricordare oggi il suo genio e i suoi capolavori. E' tra i registi che hanno fatto grande il nostro cinema, contribuendo a farne conoscere la creatività e l'unicità in tutto il mondo". Quindi, la terza carica dello Stato aggiunge: "La sua scomparsa ha lasciato un vuoto difficilmente colmabile, perché con le sue opere non ha segnato solo la storia della settima arte, ma ha costruito un immaginario fatto di personaggi, storie, atmosfere, contesti, dall'onirico al realistico, con rievocazioni biografiche, con cui ci rapportiamo ancora oggi e che continua a ispirare altri registi e artisti. Ha raccontato il nostro paese, i suoi sogni e le sue piccolezze, con uno sguardo prima di allora difficilmente catalogabile. Per definirlo - conclude Fico -, è dovuto diventare lui stesso aggettivo e il mondo ha scoperto uno nuovo stile, quello felliniano, appunto". (Rin)