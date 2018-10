Ucraina-Russia: candidato presidenza Tymoshenko, necessario rafforzare sanzioni contro Mosca

- Le sanzioni contro la Federazione Russa devono essere rafforzate, per portare ad una completa liberazione dei territori occupati in Ucraina. Lo ha dichiarato il candidato alla presidenza ucraina e leader del partito Batkivschyna (Patria), Yulia Tymoshenko, ripresa dall’agenzia “Unian”. “I cittadini dell’Ucraina non sono pronti ad aspettare per decenni la caduta del Muro di Berlino, e quindi il quarto passo in avanti per la pace è costituito da un reale aumento delle sanzioni che vengono applicate alle imprese russe e ai leader al potere a Mosca”, ha affermato l’ex premier di Kiev. (segue) (Res)