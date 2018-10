Reggio Emilia: venerdì al Teatro Valli va in scena Angela Finocchiaro in "Ho perso il filo"

- La Stagione di Prosa della Fondazione I Teatri di Reggio Emilia inizia venerdì 2 novembre ore 20.30 Teatro Municipale Valli (repliche sabato 3, ore 20.30, domenica 4 novembre ore 15.30) con una commedia, una danza, un gioco, una festa: è tutto questo "Ho perso il filo" che, dopo il debutto a Carpi di pochi giorni fa, riporta a Reggio Emilia un'Angela Finocchiaro inedita, che si mette alla prova in modo sorprendente. Utilizzando linguaggi espressivi mai affrontati prima, ci racconta con la sua stralunata comicità e ironia un'avventura straordinaria, emozionante e divertente al tempo stesso: quella di un'eroina pasticciona e anticonvenzionale che parte per un viaggio, si perde, tentenna ma poi combatte fino all'ultimo il suo spaventoso Minotauro. Angela si presenta in scena come un'attrice stufa dei soliti ruoli: oggi sarà Teseo, il mitico eroe che si infila nei meandri del Labirinto per combattere il terribile Minotauro. Affida agli spettatori un gomitolo enorme da cui dipende la sua vita e parte. Una volta entrata nel Labirinto, però, niente va come previsto. Arrivano strane Creature e Angela perde il filo....fino al finale inatteso che si trasforma in una festa collettiva, coinvolgente e liberatoria.(Ren)