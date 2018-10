Romania: Camera respinge mozione di sfiducia contro ministro Giustizia Toader

- Il plenum della Camera dei deputati di Bucarest ha respinto oggi la mozione presentata dal Partito nazional liberale (Pnl) e dall'Unione salvate Romania (Usr) contro il ministro della Giustizia, Tudorel Toader. Lo riferisce l'agenzia di stampa romena "Agerpres". Nella mozione, intitolata "ministro della Giustizia, un ministro incompetente", veninavo chieste le dimissioni di Toader. I due partiti di opposizioni hanno formulato delle accuse contro Toader, articolate in 20 punti, in quanto avrebbe "abbandonato la Giustizia nelle mani dei fuorilegge, rimandando la Romania nel periodo in cui i fascicoli d'inchiesta venivano risolti nelle sedute di partito". Vi sono stati 99 voti a favore, 171 voti contrari e cinque astenuti. (Rob)