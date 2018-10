Maltempo: Figliomeni (Fd'I), passata l'emergenza resta il caos

- “Nei giorni scorsi Roma si è trovata ad affrontare delle condizioni climatiche estreme, con un maltempo imputato di aver fatto gravi danni alla città, tra una moltitudine di alberi letteralmente sradicati dalle radici, molti dei quali cadendo sulle macchine hanno creato problemi non indifferenti ai cittadini, da pozze di acqua sporca in prossimità dei marciapiedi a causa delle caditoie ostruite dalle foglie, dalle cantine e dalle case poste al primo piano letteralmente allagate. L’emergenza sembra passata lasciando dietro di sé danni ingenti e caos diffuso". Lo dichiara in una nota Francesco Figliomeni, consigliere capitolino di Fratelli d’Italia e vice presidente dell’Assemblea capitolina."Abbiamo già denunciato la scarsa se non addirittura inesistente manutenzione del verde pubblico romano, a causa di una colpevole Amministrazione pentastellata che tramite l’inefficiente Assessorato all’Ambiente, non è in grado di fare i doverosi lavori di manutenzione ordinaria arrivando sempre all’ultimo momento delle emergenze - prosegue Figliomeni - Passando per le strade di ogni municipio, vediamo ancora alberi in terra con intere zone transennate, aspetto che crea non pochi disagi alla circolazione che potrebbe subire ulteriori gravissimi disagi ed allagamenti, qualora non venissero pulite le strade dalle abbondanti quantità di fogliame, detriti e rifiuti che si sono accumulati ai margini delle strade. Ovviamente non si può mettere legge alle condizioni atmosferiche, ma è vergognoso che gli uffici preposti del Dipartimento Ambiente e del relativo Assessorato, nonostante i bollettini di allarme della Protezione Civile pronosticassero da giorni l’ondata eccezionale di maltempo, non siano stati in grado di far fronte alla situazione. Una città lasciata allo sbando dove i vertici pentastellati non fanno neanche “mea culpa” sulle loro carenze croniche ad amministrare una città come Roma”. (Com)