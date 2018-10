Comune: Pedica (Pd), su bando rimozioni auto Raggi non cava un ragno da buco

- "Sul bando per la rimozione delle auto la giunta Raggi non riesce a cavare un ragno dal buco. Dopo aver dovuto riscrivere il testo della gara, ora arriva l'ennesimo stop. Risultato? Niente carriattrezzi e soste selvagge a gogò". È quanto afferma in una nota Stefano Pedica del Pd. "Roma è una città paralizzata e l'incompetenza amministrativa dei 5 stelle purtroppo lascerà segni profondi per molti anni", conclude. (Com)