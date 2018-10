Indonesia: il Boeing schiantatosi in mare era stato affidato a Lion Air da una compagnia di leasing cinese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Boeing 737 schiantatosi in Indonesia lunedì, poco dopo il decollo dall’aeroporto di Giacarta, era stato affittato alla indonesiana Lion Air dalla compagnia finanziaria e di leasing China Minsheng Aviation. Secondo quanto riportato da “Sina News”, il velivolo è stato consegnato a Lion Air il 13 agosto scorso e aveva soltanto pochi mesi di vita. L’Indonesia è stata teatro di diversi incidenti aerei negli scorsi anni, ed ha una reputazione di scarsa attenzione alla manutenzione e alla sicurezza. Per la China Minsheng la collaborazione con l'indonesiana Lion Air potrebbe rappresentare una affare fallito. Gli analisti del settore dicono che anche se l'aereo sarà completamente assicurato dalla compagnia di assicurazione, i rimborsi assicurativi non includeranno canoni futuri. In generale, è prassi comune per le compagnie aeree del mondo acquisire grandi velivoli tramite leasing. Attualmente, il numero compagnie aeree cinesi che noleggiano aeromobili ha superato il 50 per cento. (segue) (Cip)