Indonesia: il Boeing schiantatosi in mare era stato affidato a Lion Air da una compagnia di leasing cinese (2)

- Il personale impegnato nelle operazioni di ricerca e soccorso sul luogo del disastro aereo verificatosi in Indonesia lunedì scorso ha ritrovato parte della fusoliera dell’aereo di linea precipitato al largo delle coste di Giava Occidentale. Lo ha dichiarato all’emittente televisiva indonesiana Tv One il capo delle Forze armate indonesiane, Hadi Tjahjanto, secondo cui i soccorritori hanno individuato le coordinate del relitto e i sommozzatori sono al lavoro per ottenere una conferma visiva. “Siamo convinti di aver trovato parte della fusoliera del volo Jt610”, ha spiegato l’ufficiale, riferendosi al Boeing precipitato in mare due giorni fa. Stando a Tjahjanto, i soccorritori hanno effettuato il ritrovamento ieri pomeriggio, grazie all’impiego di sonoboe; il relitto si troverebbe sul fondale marino, a circa 35 metri di profondità. Funzionari del colosso aerospaziale Boeing, costruttore del velivolo coinvolto nel disastro, incontreranno oggi rappresentanti della compagnia aerea Lion Air. (segue) (Cip)