Indonesia: il Boeing schiantatosi in mare era stato affidato a Lion Air da una compagnia di leasing cinese (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Condurremo ispezioni (dei Max 8) per verificare se vi siano problemi o meno. Questo significa automaticamente che i velivoli non saranno operativi”, ha spiegato il ministro dei Trasporti indonesiano, Busi Karya Sumadi. Il ministro ha aggiunto che “ci sarà certamente una sanzione”, anche se “a determinare a chi sarà imposta – se alla direzione della compagnia, al gruppo o al produttore dei velivoli”, verrà stabilito dalle indagini. Il Comitato nazionale per la sicurezza dei trasporti indonesiano (Knkt) ha riferito ieri che il velivolo coinvolto nel disastro aveva già manifestato problemi tecnici in occasione dei voli precedenti, come ad esempio “velocità incostante”. (segue) (Cip)