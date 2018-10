Cina-Russia: incontro su cooperazione umanitaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicepremier cinese Sun Chunlan e il suo omologo russo, Tatiana Golikova, hanno co-presieduto la diciannovesima sessione del Comitato Cina-Russia per la cooperazione umanitaria, con l'invito da entrambe le parti di mantenere alta la cooperazione fra i due paesi. L’incontro si è svolto nella giornata di martedì a Pechino. In occasione dell’evento, il vicepremier cinese Sun ha detto che le due parti dovrebbero tramandare la loro amicizia di generazione in generazione e promuovere la cooperazione nel campo dell'istruzione, della cultura, della salute, dello sport, del cinema, dei media, del turismo per ottenere risultati più pragmatici. In occasione del 70mo anniversario delle relazioni diplomatiche tra Cina e Russia, che ricorrerà nel 2019, il vice premier russo Golikova ha detto che le relazioni Russia-Cina hanno dimostrato un forte slancio alla crescita negli ultimi anni, e le due parti dovrebbero continuare ad approfondire la cooperazione pragmatica e incrementare meccanismi di cooperazione regionale nell'ambito dei progetti "Cina Nord-orientale - Estremo Oriente Russo" e "fiume Yangtze - fiume Volga". Durante il meeting si è proceduto alla firma di nove documenti di cooperazione. (Cip)