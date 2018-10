Siria: ministro Difesa turco, prossima aerea di intervento sarà zona a est dell’Eufrate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La prossima area di attività delle Forze armate turche sarà la regione ad est dell’Eufrate, nel nord della Siria. È quanto ha dichiarato il ministro della Difesa turco, Hulusi Akar, intervenendo oggi alla 38ma riunione del Consiglio turco per la difesa dell’industria dell’Unione turca delle camere di commercio (Obb) nella provincia centrale di Kirikkale. Nel suo discorso, Akar ha sottolineato, come già fatto nei giorni scorsi dal presidente Recep Tayyip Erdogan, che la Turchia non “può essere insensibile di fronte a determinati problemi”. Ricordando l'accordo con la Russia sottoscritto a Sochi il 17 settembre e riguardante la gestione della provincia siriana di Idlib, Akar ha dichiarato: “Il risultato dell’accordo è stata la rimozione di tutti i gruppi radicali e delle armi pesanti su un corridoio lungo dai 15 ai 20 chilometri”. Il ministro ha inoltre ricordato che Ankara e Mosca hanno firmato un memorandum d'intesa che chiede la "stabilizzazione" della zona di sicurezza di Idlib, in cui sono espressamente vietati atti di aggressione. "Ci saranno pattuglie congiunte (turco-russe). Quindi, verrà stabilito un’area di pace e 3,5 milioni di persone saranno in grado di poter ritornare a vivere nelle loro aeree di origine”, ha dichiarato Akar. (segue) (Tua)