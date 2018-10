Libri: dal 7 novembre in libreria "La vita perfida" di Maryse Condé, vincitrice del Premio Nobel "alternativo" per la letteratura 2018

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal 7 novembre in libreria "La vita perfida" di Maryse Condé, vincitrice del Premio Nobel "alternativo" per la letteratura 2018, edito da E/O. Il 12 ottobre 2018 Maryse Condé è stata insignita del New Academy Prize in Literature (Premio Nobel "alternativo" assegnato quest'anno in mancanza del premio tradizionale, sospeso per i recenti scandali che hanno coinvolto l'Accademia di Svezia). Il Premio le è stato assegnato con la seguente motivazione: "Maryse Condé è una narratrice eccezionale, la cui scrittura appartiene a pieno titolo alla letteratura mondiale. Nelle sue opere Condé descrive le devastazioni del colonialismo e il caos postcoloniale in una lingua che è al tempo stesso precisa e travolgente. La magia, il sogno, il terrore e anche l'amore vi sono costantemente presenti. Finzione e realtà si sovrappongono e i suoi personaggi vivono al tempo stesso in un mondo immaginario governato da antiche e complicate tradizioni e nel presente più attuale. Con rispetto e senso dell'umorismo Condé racconta la follia postcoloniale, con i suoi scompigli e abusi, ma anche il calore e la solidarietà umana. Nelle sue storie i morti vivono a stretto contatto con i viventi in un mondo immenso e affollato dove le categorie di genere, razza e classe vengono costantemente stravolte in nuove costellazioni". Ringraziando la New Academy per il premio, l'autrice ha dichiarato: "La Guadalupa è un piccolo paese, importante per noi che ci siamo nati, ma ricordato solo in occasione di uragani e terremoti. Sono felice che il nostro paese sia ora conosciuto anche per altri motivi, per questo premio letterario che sono davvero orgogliosa di ricevere". (segue) (Ren)